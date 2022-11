Tale e quale show, stasera in tv 4 novembre su Rai1: gli accoppiamenti, Antonino a caccia del poker

04 novembre 2022 a

Stasera in tv - 4 novembre 2022 - su Rai1 va in onda l'ormai consueto appuntamento del venerdì con Tale e quale show, il varietà arrivato alla dodicesima edizione condotto da Carlo Conti dalle ore 21,25 e che sta avendo un grande successo di ascolti. Anche in questa sesta puntata vedremo i protagonisti immedesimarsi nei panni dei big della musica nazionale e internazionale.

Sette giorni fa vincitore di puntata è stato Antonino Spadaccino grazie a una perfetta interpretazione di Loredana Berté con Cosa vuoi da me (per lui si è trattato del terzo successo fino a questo momento). Secondi a pari merito Rosalinda Cannavò-Madame e Gilles Rocca-Franco Califano. La classifica provvisoria vede in testa proprio Antonino, seguito da Gilles Rocca e da Elena Ballerini. Manca pochissimo al termine dello show: tra una settimana ci sarà la proclamazione del campione di questa dodicesima edizione mentre tra due settimane andrà in onda il torneo dei campioni.

Gli accoppiamenti di stasera: Elena Ballerini onorerà il ricordo di Maria Callas, Rosalinda Cannavò avrà le sembianze di Anna Oxa, Samira Lui proporrà la "Lambada" dei Kaoma, Valeria Marini si metterà nei panni di Madonna, Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo (uno "sdoppiamento? Chissà…), Valentina Persia si immedesimerà in Pippo Franco, Andrea Dianetti interpreterà Irama, Claudio Lauretta si trasformerà in Bobby Solo, Gilles Rocca se la vedrà con Francesco Renga, Antonino proverà il poker nei panni di Bruno Mars, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli emuleranno Amedeo Minghi e Mietta. Chi riuscirà a laurearsi campione di puntata convincendo in primis Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa? I concorrenti dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di arricchire la classifica dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

