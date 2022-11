Grande Fratello Vip 7, eliminata Carolina Marconi. Fiordelisi infuriata per l'ingresso della ex di Donnamaria

04 novembre 2022 a

a

a

Una ricchissima puntata quella del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri, giovedì 3 novembre, su Canale5. Carolina Marconi è stata eliminata al televoto che vedeva protagonisti anche George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Ad avere la peggio la showgirl italo-venezuelana, già ex gieffina, che ha ottenuto solo il 15% delle preferenze (42% per George, 25% per Patrizia, 18% per Pamela). I nominati della settimana sono: George, Attilio Romita, Nikita Pelizon. Immuni dalle nomination: Luca Salatino, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi (votati dagli altri inquilini), Antonella Fiordelisi (preferita della settimana di Sonia Bruganelli) e Sofia Giaele De Donà (scelta da Orietta Berti).

Ma la quattordicesima puntata del Gf Vip è stata movimentata soprattutto da sei nuovi ingressi: Micol Incorvaia (sorella della più famosa Clizia), Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Sarah Altobello, Luciano Punzo. Ad accendere subito le dinamiche della casa Micol, che ha avuto una breve storia d'amore con Edoardo Donnamaria. Il suo ingresso ha mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi, che ha mostrato fastidio e gelosia. Da tenere d'occhi il fascino di Luciano e Oriana (venezuelana molto conosciuta nei reality spagnoli) che non ha lasciato indifferenti gli altri concorrenti.

