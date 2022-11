Luca Onestini, chi è la sua fidanzata e la storia con Soleil Sorge. Carriera e vita privata del modello

03 novembre 2022 a

a

a

Al Grande Fratello Vip 7 entrano sei nuovi concorrenti ma uno di loro è una faccia conosciuta agli appassionati del reality che si svolge nella casa più spiata d'Italia e in onda su Canale5. Si tratta di Luca Onestini che partecipò al GF Vip 2.

Grande Fratello Vip 7, sei nuovi concorrenti nel reality: chi sono, c'è anche Luca Onestini

Onestini divenne famoso partecipando come corteggiatore a Uomini e Donne. Ma la ragazza per cui aveva deciso di far parte del cast del programma di Maria De Filippi, Clarissa Marchese ex Miss Italia, scelse un altro ragazzo. Così Onestini divenne tronista e scelse Soleil Sorge, ma loro relazione finisce quando lei lo lascia praticamente in diretta durante il Grande Fratello Vip 2. All'interno della casa più spiata d'Italia, Luca conosce Ivana Mazrova e tra i due si instaura subito molta complicità. Lei però è fidanzata. Ma una volta terminato il reality, la modella ha interrotto la relazione con il suo compagno e si è fidanzata con il giovane bolognese. Dopo anni di passione, la coppia si è lasciata un anno fa.

Soleil Sorge: "Prima di definirmi fidanzata voglio avere tutto molto chiaro nel mio cuore"

Onestini, originario di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, ha 29 anni e il fratello Gianmarco è anche lui un personaggio del mondo dello spettacolo. Promettente calciatore, la sua carriera si interrompe a causa di due gravi infortuni: la rottura del menisco e la lussazione dell’anca. Si laurea in odontoiatria e nel frattempo diventa modello vincendo il titolo di Mister Italia 2013. La sua prima apparizione in tv avviene a Temptation Island nel 2016. Successivamente Luca si lancia come attore in alcune puntate de L’Onore e il rispetto e partecipa al programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin. E’ stato anche concorrente del reality spagnolo Secret Story arrivando in finale. Qui è nata una storia con Cristina Porta, che è durata solo qualche mese. Attualmente si vocifera ma non ci sono conferme che si è legato con la top model Seyma Darouich.

Micol Incorvaia, la sorella di Clizia al GF Vip: dentro la casa trova l'ex fidanzato Donnamaria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.