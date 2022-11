Oriana Marzoli, chi è l'influencer venezuelana e l'ex fidanzato Ivan Gonzalez di Uomini e Donne

03 novembre 2022 a

Sei nuovi concorrenti dentro la casa del Grande Fratello Vip 7, il reality in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini. Tra le new entry c'è anche Oriana Marzoli, show girl e influencer di origine venezuelana.

Ma chi è Marzoli? Nata a Caracas, in Venezuela, 30 anni, è molto famosa in Spagna. Il debutto nel mondo dello spettacolo arriva con la versione spagnola di Uomini e Donne, dove la giovane ha svolto i ruoli di corteggiatrice, tronista e opinionista. Poi, nel 2014, passa al reality show Supervivientes, il corrispettivo spagnolo de L’Isola dei Famosi. Appena un anno dopo, nel 2018, Oriana entra a far parte del Gran Hermano Vip 6, la sesta edizione spagnola del nostro Grande Fratello Vip. La Marzoli è anche una nota influencer.

Oriana è stata più volte al centro delle pagine di cronaca rosa italiane, per la sua storia con Ivan Gonzalez. Per chi non lo sapesse, Ivan, connazionale di Oriana Marzoli, è un ex tronista di Uomini e Donne italiano nel 2018. La solo relazione è stata poi messa sotto i riflettori anche per la partecipazione di entrambi ad un altro reality spagnolo, La casa Fuerte. Ma attualmente Oriana Marzoli pare proprio sia single: dopo la relazione con Tony Spina e Ivano Gonzalez, ora il cuore della bella venezuelana sembra essere tornato libero: sarà l’occasione buona per conquistare qualche animo solitario del Grande Fratello Vip?

