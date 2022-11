Sarah Altobello, chi è la sosia di Melania Trump: ex naufraga, la proposta di matrimonio in diretta tv

03 novembre 2022 a

Sei nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 7: la casa del reality in onda su Canale5 accoglierà anche Sarah Altobello, modella e cubista diventata famosa come sosia di Melania Trump. Ha partecipato già ad un altro reality di grido: L'isola dei famosi nel 2019.

Ma chi è Altobello? Pugliese classe 1998 vanta diverse partecipazioni in numerosi programmi delle televisioni locali pugliesi. A lanciarla nel mondo dei reality show, però, è stata la sua performance nel cult trash di Lory Del Santo ovvero la web serie The Lady. Nel 2019 si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2019, dove ha concluso al quarto posto. Adesso, dopo essere stata un po' lontana dalla tv, Sarah Altobello torna col botto: l'occasione del Grande Fratello Vip. Una curiosità: il suo agente è lo stesso di un altro ormai ex vippone di questa edizione ovvero Marco Bellavia.

Nonostante sia un personaggio che non abbia problemi a mostrarsi in televisione e anche sui social, del suo privato ha sempre condiviso pochissimo. Per un periodo, infatti, si è pensato che fosse fidanzata con il suo manager Tony Toscano, il quale le avrebbe anche chiesto in diretta tv, tramite un'emittente locale, di sposarlo. Peccato che sia stata stesso lei a smentire la relazione ai microfoni di Barbara D'Urso, affermando: "Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione". Sul suo privato aleggia un vero e proprio mistero.

