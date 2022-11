Micol Incorvaia, chi è la sorella di Clizia: dentro la casa del GF Vip trova l'ex fidanzato Donnamaria

03 novembre 2022 a

a

a

Novità al Grande Fratello Vip 7: la casa del reality in onda su Canale5 accoglierà sei nuovi concorrenti. Tra di loro c'è anche Micol Incorvaia, all'esordio assoluto nel mondo dello spettacolo ma conosciuta per essere la sorella minore di Clizia Incorvaia, ex protagonista proprio del GF Vip alcune stagioni addietro.

Grande Fratello Vip 7, sei nuovi concorrenti nel reality: chi sono, c'è anche Luca Onestini

Ma chi è Incorvaia jr? Micol ha 29 anni e ha vissuto la sua infanzia in Sicilia. Amante della moda, ha frequentato lo IED di Milano e ha lavorato come designer per Gentucca Bini e nel 2019 è diventata assistente show-room nella boutique Jijil di Milano. In passato Micol è stata fidanzata con Edoardo Donnamaria; i due si sono conosciuti dietro le quinte del programma Forum. Donnamaria però è un attuale concorrente del Gf Vip e ha intrapreso una storia con Antonella Fiordalisi. A oggi non sembrano esserci fidanzati nell'orbita di Micol, ma sicuramente se ne saprà di più dentro la casa.

Video su questo argomento Eleonora Giorgi, la caduta faccia a terra in diretta tv | Video

Micol da poco è diventata zia. Lo scorso febbraio infatti è nato Gabriel, figlio della sorella Clizia e di Paolo Ciavarro. Un fiocco azzurro merito del GF Vip considerato che i due si sono conosciuti proprio dentro la casa dando vita a una storia d'amore che fuori dalla casa è ulteriormente cresciuta sino all'arrivo di un bebè a suggellare la coppia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: "Benvenuto al mondo Gabriele"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.