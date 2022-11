Grande Fratello Vip 7, chi sono i sei nuovi concorrenti: stasera in tv 3 novembre 2022 su Canale5

03 novembre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 3 novembre 2022, puntata cruciale del Grande Fratello Vip 7 (Canale5, dalle ore 21,40). Il reality condotto da Alfonso Signorini e con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste più Giulia Salemi che si occupa del mondo sociale, racconterà l'ingresso di sei nuovi concorrenti dentro la casa più spiata d'Italia.

Ma chi sono questi nuovi concorrenti? Sono tutti vip o presunti tali che già hanno avuto (quasi tutti) a che fare con i reality nelle loro carriere. Si tratta di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino. Entrerà al Gf Vip 7 anche Edoardo Tavassi, fratello della ex gieffina Guendalina nonché concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio. Tra le new entry anche Luciano Punzo: già concorrente di Pechino Express nel 2019, ha raggiunto la notorietà grazie a Temptation Island. Ci sarà anche Sarah Altobello, considerata la sosia italiana di Melania Trump: nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Un’altra ex naufraga è Oriana Marzoli, showgirl di origini sudamericane: è stata concorrente di Supervivientes, ma anche della sesta edizione del Gran Hermano Vip (rispettivamente versioni spagnole dell’Isola dei Famosi e del Gf Vip). Chi è completamente a digiuno di reality è Micol Incorvaia, alla prima apparizione televisiva. La ragazza, sorella della ex gieffina Clizia Incorvaia, è la ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, che ritroverà dentro la casa.

Ma la puntata di oggi, oltre all'ingresso dei nuovi concorrenti, vedrà - tra emozioni e colpi di scena - un altro momento importante con l'eliminazione, tramite televoto, di uno dei quattro concorrenti in nomination: uscirà dalla casa il meno votato tra Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti.

