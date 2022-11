X-Factor, stasera in tv 3 novembre su Sky Uno: ospite Morgan. La scaletta dei concorrenti del talent

03 novembre 2022 a

Stasera in tv - 3 novembre 2022 alle ore 21,15 - appuntamento del giovedì su Sky Uno con X-Factor, il talent arrivato alla sedicesima edizione. Il tema della puntata è quello della MTV Generation: i concorrenti canteranno brani risalenti a questa epoca. Alla conduzione Francesca Michielin che si sta dimostrando molto brillante. Alla fine ci sarà il secondo eliminato di questa stagione. Nella prima puntata ha salutato Siffredi della squadra di Ambra Angiolini, sempre con tre concorrenti invece Fedez, D'Argen D'Amico e Rkomi.

La puntata di oggi è molto attesa per il ritorno, come super ospite, di Morgan. L'artista, che in questi giorni è stato indicato da Vittorio Sgarbi, neo sottosegretario al ministero della Cultura, come possibile titolare di un dipartimento dedicato alla musica. Morgan è stato uno storico giudice del programma: ha partecipato a 7 edizioni vincendone 5. Un ritorno dopo anni in cui, come ha ricordato Dagospia, "ha lanciato frecciate e accuse in più di un'occasione". Oggi salirà sul palco con un'esibizione speciale in cui interpreterà anche delle canzoni di David Bowie.

Ma cosa canteranno gli undici concorrenti rimasti in gara: Linda, nella squadra di Fedez, si metterà alla prova con Chasing Cars degli Snow Patrol, Dadà fa i conti con Toxic di Britney Spears, gli Omini, invece, ci danno dentro con No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys. Ambra gioca la carta delle grandi hit, tutte già eseguite nella storia del talent show. I Tropea si misurano con Ray of Light di Madonna. Lucrezia torna in gara con Barbie Girl degli Aqua, un tormentone della dance. Dargen D’Amico, fa cantare i suoi soprattutto in italiano e con brani che canticchiamo ancora in tanti, ma in momenti agli antipodi per umore. Così, i Disco Club Paradiso ci proporranno la loro versione di Salirò di Daniele Silvestri. A seguire, Beatrice Quinta canta Tutti i miei sbagli dei Subsonica. Matteo Orsi chiude le esibizioni del team D'Amico con Take On Me degli A-ha. Rkomi chiudendo la rassegna delle canzoni della serata, non molla sul terreno degli esperimenti. Così, ha assegnato Creep dei Radiohead ai Santi Francesi, Hyperballad di Björk a Iako e Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani a Joėlle.

