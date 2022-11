Piazzapulita, stasera in tv 3 novembre su La7: De Benedetti e Crisanti tra gli ospiti di Formigli

03 novembre 2022 a

Stasera in tv - 3 novembre 2022 - consueto appuntamento del giovedì su La7 con Piazzapulita (dalle ore 21,15). Come sempre nella trasmissione di approfondimento sui principali temi d'attualità condotta da Corrado Formigli. In questa stagione, al centro oltre all’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage.

Tra norma anti-rave e reintegro dei medici no vax, quali sono le priorità del nuovo Governo Meloni? Da questa domanda partirà la nuova puntata del programma. Tra gli ospiti l’ingegnere Carlo De Benedetti; lo scrittore Paolo Giordano; il fisico epidemiologo della Northeastern University Alessandro Vespignani; Ilaria Cucchi; Andrea Crisanti; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo e Alessandro De Angelis.

Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti. Oltre agli ospiti di serata, Piazzapulita anche quest’anno prevede una squadra di ospiti, esperti e commentatori fissi che si alterneranno nelle varie puntate per analizzare insieme a Corrado Formigli i temi “caldi” del momento. Tra loro: Tito Boeri, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Nunzia De Girolamo, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Alessandra Sardoni.

