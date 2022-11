Dritto e rovescio, stasera in tv 3 novembre su Rete4. Del Debbio intervista Salvini e Conte. Gli ospiti in studio

03 novembre 2022 a

Stasera in tv, 3 novembre 2022, consueto appuntamento del giovedì su Rete4 con Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda dalle ore 21,25. Il talk di approfondimento e inchiesta sui maggiori temi di attualità si occuperà in particolare dei primi provvedimenti presi dal Governo.

Del Debbio intervista il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Si dibatterà poi sui primi discussi provvedimenti presi dal Governo in merito ai rave party e alle relative polemiche che ne sono scaturite su diritti e libertà.

A seguire, una pagina sul tema economico in vista degli importanti incontri europei del premier Giorgia Meloni. Infine, un focus sui prossimi atti dell’esecutivo in merito al caro bollette e al reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti Augusta Montaruli, Maurizio Gasparri e Silvia Sardone.

