Carolina Rosi, chi è la figlia del grande regista Francesco: il matrimonio con Luca De Filippo

Carolina Rosi - figlia del grande regista Francesco Rosi - è ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 3 novembre del salotto televisivo condotto su Rai1 da Serena Bortone.

Ma chi è Carolina? Romana, 56 anni, il padre è il regista Francesco Rosi mentre la mamma è Giancarla Mandelli, sorella di Mariuccia, la stilista Krizia. Dopo aver lavorato per due anni a Milano come disegnatrice stilista a fianco di Krizia, frequenta l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico diplomandosi nel 1988. Compagna per oltre vent'anni dell'attore e regista Luca De Filippo, che sposa nel 2013, Carolina Rosi è presidente onorario della Fondazione Eduardo De Filippo che ha presieduto dal 2015 al 2018. Oggi dirige la Elledieffe società che si occupa delle produzioni teatrali, e la società Andiamo Avanti Productions che, tra le sue attività, prevede anche la produzione di documentari e di pubblicazioni per la valorizzazione del patrimonio filmico e documentale di Francesco Rosi.

Carolina Rosi è in scena al Teatro Ambra Jovinelli, sino al 13 novembre, con una divertente commedia di Eduardo De Filippo: Ditegli sempre di sì, con Tony Laudadio e la regia di Roberto Andò. Ma il debutto capita in un periodo particolare: il 15 novembre, infatti, coincide con i cento anni dalla nascita del padre. "E ne sono trascorsi già sette dalla sua scomparsa - afferma l’attrice - La mancanza della sua figura non è soltanto di tipo affettivo... mi manca soprattutto come interlocutore, come un punto di riferimento, di confronto importante, soprattutto in questa nostra epoca in cui, personaggi del suo calibro, sono piuttosto rari". In una recente intervista ha svelato: "Franco? Difficile chiamarlo papà... d’altronde anche mamma Giancarla: se non li chiamavo per nome, neppure si voltavano".

