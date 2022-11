L'ultima notte di Meredith, stasera mercoledì 2 novembre Atlantide su La7

02 novembre 2022 a

a

a

L'ultima notte di Meredith. E' il titolo della puntata di stasera in tv, mercoledì 2 novembre, di Atlantide, il programma condotto da Andrea Purgatori, su La7. Inizio alle ore 21.15 per una puntata che si pone l'obiettivo di ricostruire le vicende di un delitto che quindici anni fa è stato al centro delle cronache di mezzo mondo per mesi. "È stato il delitto che ha tenuto incollato al televisore mezzo mondo per anni - scrive La7 nella presentazione - Meredith Kercher, la vittima. Sul banco degli imputati Amanda Knox, giovane americana; Raffaele Sollecito, biondo pugliese di buona famiglia; Rudy Guede, il ragazzo di origini ivoriane. In una girandola di processi Rudy è l’unico che paga. Per concorso di colpa? Con chi?". Andrea Purgatori è tornato a Perugia e ha incontrato Rudy Guede, oggi uomo libero dopo 13 anni di carcere. Un’intervista che riaccende i riflettori sul caso. "Chi ha visto quella notte Rudy in casa di Meredith?", si legge ancora nella presentazione del programma. Prevista la partecipazione del pubblico ministero del caso Giuliano Mignini, della giornalista Erika Pontini che ha seguito il caso fin dalle prime ore. Annunciata anche la vignetta di Mauro Biani.

Amanda e Raffaele si rivedono in vacanza a Gubbio: è la gita progettata e poi saltata 15 anni fa per l'omicidio di Mez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.