Renato Zero stasera mercoledì 2 novembre, festeggia i suoi settant'anni su Canale 5

Stasera in tv, mercoledì 2 novembre, su Canale 5 in prima serata (inizio alle ore 21.20), torna 070, la grande festa per celebrare il 70esimo compleanno di Renato Zero che coincide con i suoi 55 anni di carriera. Bis, dunque, dopo la prima serata che ha ottenuto un grande successo. Sul palco insieme a una delle stelle della musica italiana, una band di sette musicisti, otto coristi, 23 ballerini e un'orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare Renato Zero e le sue indimenticabili canzoni, insieme a lui sul palco saliranno molti ospiti speciali: Albano, Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi, Diodato, Madame, Paola Minaccioni, Morgan, Fabrizio Moro e i Neri per caso. Serata molto attesa non soltanto dai sorcini, i fedelissimi fan di Zero, ma anche da tutti gli amanti della bella musica.

