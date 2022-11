Controcorrente, stasera in tv mercoledì 2 novembre. Ospiti e anticipazioni

02 novembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 2 novembre, su Rete 4 appuntamento con Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili. Stando alle anticipazioni i temi principali saranno l'emergenza gas, il caro bollette, la guerra in Ucraina e le prime decisioni prese dal governo guidato da Giorgia Meloni. Gli ospiti analizzeranno il momento politico del Paese ma anche a livello internazionale. Ma si parlerà anche del rave party di Modena e delle polemiche che sono scaturite, così come di quelle nate per le decisioni relative alla pandemia da Covid. Una puntata che si annuncia intensa. Numerosi gli ospiti in studio e quelli in collegamento.

