L'Eredità e la solidarietà stasera in tv mercoledì 2 novembre su Rai 1. Ospiti e anticipazioni

L'Eredità e la solidarietà. Si rinnova un rapporto importante per uno dei principali programmi della Rai, il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Stasera in tv, mercoledì 2 novembre, Rai 1 dalle ore 21.30 propone "L’Eredità. Una sera insieme” a favore di Unicef. Partecipano al programma Serena Autieri, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Gabriele Corsi, Nek, Francesco Paolantoni, Stefania Sandrelli, Ema Stokholma che giocheranno e si sfideranno con l'obiettivo di diventare campioni. L'eventuale vincita sarà interamente devoluta ai bambini di tutto il mondo. Ma non solo gioco. La serata, infatti, offrirà momenti di vero e proprio show con le esibizioni dei Ricchi e Poveri e dei Gemelli di Guidonia. Una serata di spettacolo e leggerezza per il pubblico Rai.

