Burraco fatale film stasera in tv mercoledì 2 novembre Rai 2. La trama

02 novembre 2022 a

a

a

Burraco fatale. E' il titolo del film che andrà in onda stasera in tv, mercoledì 2 novembre, in prima visione su Rai 2, inizio alle 21.20. Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti, Paola Minaccioni, Loretta Goggi e Antonello Fassari sono i protagonisti del film diretto da Giuliana Gamba. Diamo uno sguardo alla trama. Irma, Eugenia, Rina e Miranda sono amiche da sempre e si incontrano tutti i pomeriggi per giocare a burraco, affrontando poi insieme un torneo a settimana. Finalmente arriva l'occasione di alzare il tiro: le quattro amiche parteciperanno in rappresentanza della Regione Lazio al torneo nazionale. Le donne, nel momento del bisogno, sono sempre solidali le une con le altre nonostante le difficoltà delle loro vite private: Eugenia (Angela Finocchiaro) è una casalinga sposata e sottomessa a un uomo senza apparenti qualità; Rina (Paola Minaccioni), notaia, è una scommettitrice cleptomane e patologicamente bugiarda; Miranda (Caterina Guzzanti), rimasta vedova, condivide la casa del defunto marito con una suocera che lei chiama "la iena"; e Irma (Claudia Gerini) è sposata a Mario che la tradisce da anni con una giovane arrampicatrice sociale. Le vite si incrociano al gioco. E come sempre accade con le carte le sorprese non mancano mai.

A Chi l'ha visto? video e documenti inediti sul caso di Marzia Capezzuti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.