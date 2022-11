Belve torna stasera in tv mercoledì 2 novembre. Francesca Fagnani intervista Nina Moric e Michele Bravi

02 novembre 2022 a

a

a

Belve. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda anche stasera, mercoledì 2 novembre alle ore 23 su Rai 2. Gli ospiti stavolta sono la modella e showgirl Nina Moric (nella foto) e Michele Bravi. Moric si racconta attraverso momenti di commozione e di ironia. Quella che emerge è la storia di una donna che si sente l’animale più feroce che esista, l’essere umano: ma un essere umano prigioniero, tuttavia, della solitudine. La seconda intervista è dedicata a Michele Bravi, un cantante sensibile e molto amato che con ironia e intelligenza non si tira indietro e risponde alle domande divertenti e provocatorie di Fagnani, rivelando così aspetti inediti del suo carattere, del periodo di depressione e della sua musica, svelando alcuni particolari “pruriginosi” di una canzone che tutti credono romantica e straziante. Nella serata dell'1 novembre sono andate in onda le interviste a Wanna Marchi ed Eva Robin's, incontri molto intensi che hanno svelato particolari inediti sull'ormai ex regina delle televendite e sulla prima trans italiana.

Francesca Fagnani, la compagna di Enrico Mentana: "Con lui vietato parlare di lavoro a casa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.