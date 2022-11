A Chi l'ha visto? stasera mercoledì 2 novembre le novità sul caso di Marzia Capezzuti

02 novembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 2 novembre, su Rai 3 dalle ore 21.20 torna Chi l'ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. Annunciati video inediti, documenti e telefonate sulla misteriosa scomparsa di Marzia Capezzuti, la ragazza che dopo aver conosciuto un uomo, da Milano si è trasferita a Pontecagnano. Marzia, svanita l’8 marzo, è stata ritrovata senza vita in un casolare abbandonato. Sono saliti a sette gli indagati per il suo omicidio. Come in ogni puntata spazio anche agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Documenti inediti sul caso di Marzia Capezzuti. I sospetti: segregata, costretta a prostituirsi poi l'omicidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.