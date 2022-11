Eva Robin's chi è. Dalla violenza alla relazione a tre con Paolo Villaggio e la moglie. L'amore e il sesso

01 novembre 2022 a

Insieme a Wanna Marchi, Eva Robin's, stasera in tv, martedì 1 novembre, sarà protagonista della prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 in seconda serata. Chi è Eva Robin's? Nell'intervista, annunciata particolarmente piccante, si racconta senza veli. La giornalista, compagna di Enrico Mentana, ha messo sotto torchio la celebre trans, sempre molto provocatoria. La 63enne bolognese è protagonista dagli anni Ottanta di gossip di ogni tipo, pettegolezzi, relazioni clandestine e trasgressive. Nell'intervista che andrà in onda questa sera, Eva Robin's svela di aver avuto una notte d'amore con Paolo Villaggio.

"Andai ospite di una festa di Paolo Villaggio. A un certo punto si sparge la voce che quella che nessuno notava aveva pure l'attrezzo... Così Villaggio mi supplica e mi chiede se potevo mostrarlo. Abbiamo passato solo una notte insieme. Mi seguiva, con la moglie. Mi davano la caccia in Sardegna". E alla domanda se c'era un ménage è trois, Eva annuisce e socchiude gli occhi. Ma nell'intervista ha raccontato anche delle molestie subite da un amico di famiglia quando aveva solo otto anni ed era un bambino. Ha inoltre raccontato della tournée insieme ad Amanda Lear che doveva essere la star delle serate: "Invece il pubblico urlava più il mio nome de suo. Confermo, io nasco Roberto, ma lei nasce furba".

Eva Robin's è lo pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti, nato a Bologna nel 1958. Attrice, cantante, personaggio televisivo, il suo nome d'arte deriva dal personaggio Eva Kant, del fumetto Diabolik, e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Appartenente per nascita al sesso maschile, nella sua vita ha adottato esclusivamente un ruolo femminile. Nella sua carriera ha sempre fatto riferimento alla sua ambiguità sessuale. Ha sostenuto di aver assunto da giovanissima ormoni femminili, grazie a un amico farmacista, arrestando lo sviluppo dei caratteri secondari maschili, mentre avrebbe sviluppato seni e forme femminili. Sostiene di avere da anni una relazione con una donna di cui ha sempre preferito non rivelare l'identità.

