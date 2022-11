Wanna Marchi, chi è. Da regina delle televendite al carcere. L'amore con Francesco

01 novembre 2022 a

Wanna Marchi stasera in tv, martedì 1 novembre, sarà una delle protagoniste di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2 in seconda serata. Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, recentemente tornate alla ribalta anche grazie alla docuserie italiana di Netflix, prodotta da Fremantle Italia, che ha debuttato il 21 settembre. Una vita particolare quella di Wanna Marchi, passata dai miliardi al carcere. Nelle sue televendite lo stile aggressivo era il marchio di fabbrica degli show in cui proponeva creme dimagranti miracolose. Per tutti gli anni ‘80 la sua immagine e i suoi prodotti hanno impazzato, rendendola ricchissima e famosa, insieme al suo unico e vero braccio destro, la figlia Stefania.

Le due sono passate dal successo alla clamorosa caduta di inizio anni ‘90, quando l’impero si è sgretolato e le ha scaraventate sul lastrico. Ma dopo avere venduto l’illusione della forma fisica perfetta, sono passate a commercializzare l’unica cosa che nessuno aveva mai pensato di vendere: la fortuna. Creme dimagranti e antirughe hanno così lasciato il posto ad amuleti e numeri benedetti venduti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Questa strepitosa macchina da soldi si è poi rivelata una truffa, realizzata grazie a una complice insospettabile, la televisione.

Ma chi è in realtà Wanna Marchi? Classe 1942, nata a Castel Guelfo di Bologna, la regina delle televendite nel 1961, a soli 18 anni, si sposa con Raimondo Nobile, dal quale ha due figli: Maurizio (1961) e Stefania (1964). Il matrimonio con Raimondo, definito da Wanna come uomo violento e traditore, naufraga alla fine degli anni Sessanta. Da moltissimi anni è innamoratissima di Francesco Campana, conosciuto solamente per essere il suo compagno di vita. I due sono convolati a nozze nel 2017. Su di lui non si hanno molte informazioni. Dopo 29 anni di convivenza ha deciso di sposare Wanna Marchi, nel 2017. La cerimonia è stata molto intima e riservata. di lui lei ha dichiarato: "Ci basta l’amore. Francesco è un uomo meraviglioso. Io mi sono follemente innamorata di lui. Ci siamo conosciuti un giovedì sera, il martedì seguente già convivevamo“. La figlia Stefania invece è stata fidanzata con l'imprenditore Davide Ivan Lacerenza. Entrambe le donne ora abitano in Albania.

