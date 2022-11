Eva Menta e Alexis Mucci, nuove foto delle influencer sui luoghi delle emergenze italiane

01 novembre 2022 a

In questi giorni hanno attratto l’attenzione generale e fatto parlare di loro le due influencer Eva Menta e Alexis Mucci dopo essersi immortalate con foto sexy di fronte alla Venere di Botticelli esposta alla Galleria degli Uffizi di Firenze. A Le Iene, Alice Martinelli compie con loro un esperimento: ripetere la stessa tipologia di foto in tre luoghi, considerati, purtroppo, tre grandi questioni irrisolte del nostro Paese, con lo scopo di suscitare lo stesso interesse e porre attenzione su di essi. Le due posano così di fronte alla fonderia ex Ilva di Taranto, dove i lavoratori si ammalano di tumore quattro volte in più rispetto al resto d’Italia; nei campi salentini dove, dal 2013, sono stati contagiati o abbattuti, circa 21mila alberi di olivi colpiti dal batterio killer Xylella; sulla riva del fiume Po che sta affrontando la più grave crisi idrica degli ultimi settanta anni. Il servizio andrà in onda in prima serata oggi martedì 1 novembre su Italia 1.

