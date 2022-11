Ema Stokholma, il feeling con Angelo Madonia: è scattato l'amore? Il ballerino ha due figlie

01 novembre 2022 a

Ema Stokholma è una delle grandi protagoniste di Ballando con le stelle 2022, lo show televisivo del sabato sera di Rai1. L'artista sta facendo parlare anche per il rapporto che ha instaurato con il ballerino Angelo Madonia, suo istruttore settimanale e compagno di ballo sul palco della diretta. Un feeling evidente tra i due che non nascondono di essersi avvicinati tanto.

Ema Stokholma è tra le candidate alla vittoria del talent di Milly Carlucci

Tra l'altro i due avevano avuto modo di conoscersi alcuni anni fa in Cina. Ora la particolare alchimia: è scattato l'amore? Madonia, 38 anni, è un ballerino professionista tornato a Ballando con le stelle nella scorsa edizione dopo aver fatto parte del cast nel 2006. Poi aveva deciso di fare esperienze in giro per il mondo ("per dieci anni sono stato tra i primi sei ballerini al mondo" ha raccontato). Poi la presenza di due bambine, figlie avute da donne diverse, di 9 e 4 anni, lo ha spinto a tornare stabilmente in Italia. Nel frattempo è anche direttore tecnico di una catena di scuole di danza, l'Italian Dance Studio, che ha 28 sedi nel mondo oltre che in Italia.

"Ci siamo proprio trovati. Lei è una bomba, è molto piacevole parlare e stare in sua compagnia. Poi siamo entrambi single, il che è di grande aiuto. Se abbiamo voglia di berci qualcosa fuori lo facciamo senza problemi né tabù. Trascorriamo un bel tempo insieme, principalmente ballando, ma facendo anche cose normali che magari ci faranno capire se può nascere qualcosa" ha svelato Madonia in una recente intervista. Non sa se definirlo un flirt o meno: "Non sono in condizione di dare un nome a questa cosa, ma sono contento di viverla" ha concluso.

