Rita Levi Montalcini, come è morta: vinse il premio Nobel perché scoprì il fattore di accrescimento della fibra nervosa

A Oggi è un altro giorno spazio speciale per Rita Levi Montalcini. Nel programma del pomeriggio di Rai1 l'accademica italiana sarà ricordata dalla nipote Piera.

Levi-Montalcini nacque a Torino nel 1909 e morì a Roma, dieci anni fa nel 2012, all'età di 103 anni. Negli anni Cinquanta, con le sue ricerche, scoprì e illustrò il fattore di accrescimento della fibra nervosa (nella fattispecie della struttura assonale), noto come NGF, e per tale scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la medicina. Insignita anche di altri premi, è stata la prima donna ad essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze. L'1 agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi "per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale". È stata socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia-fondatrice della Fondazione Idis-Città della Scienza.

Levi-Montalcini è morta il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni, nella sua abitazione romana nel viale di Villa Massimo, nei pressi di Villa Torlonia. Il 31 dicembre fu allestita la camera ardente presso il Senato[33] e il giorno seguente la salma venne trasferita a Torino, accolta da una breve cerimonia privata con rito ebraico, di cui resta il mistero del perché si sia svolta, in quanto la luminare si è dichiarata più volte atea nella vita. Il 2 gennaio 2013 si svolsero i funerali in forma pubblica. Le sue ceneri sono state tumulate nella tomba di famiglia presso il settore ebraico del cimitero monumentale di Torino.

