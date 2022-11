Clayton Norcross , chi è e perché ha lasciato Thorne di Beautiful. "Ho un po' di fidanzate in giro, ma il lavoro viene prima” sulla vita privata

01 novembre 2022 a

Clayton Wesley Norcross ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 1 novembre 2022. L'attore americano si racconterà, tra carriera e vita privata, intervistato da Serena Bortone. Norcross in Italia è noto principalmente per aver recitato nella soap opera Beautiful nelle stagioni degli anni Ottanta e in quelle dell'inizio degli anni Novanta.

Norcross, originario di Arcadia, in California, ha 68 anni. Famoso per aver interpretato il personaggio di Thorne Forrester, ha girato 440 episodi della soap opera statunitense Beautiful. Aveva debuttato al cinema nella commedia Sky High. Dopo Beautiful ha fatto parte del cast di due telenovela argentine (La donna del mistero e Milagros). Poi è stato uno degli attori della popolare serie tv Batwatch. In Italia ha affiancato Sabina Guzzatni nella conduzione della trasmissione La posta del cuore (1998) e ha partecipato al reality La fattoria (2005). Da quest'anno fa parte del cast del programma Avanti un altro!

“Sono stato sposato un’unica volta per quattro anni. Ho un po’ di fidanzate in giro, ma loro devono capire che il lavoro viene prima” ha raccontato in una intervista circa la sua vita privata. Ospite di Verissimo in una occasione ha raccontato perché ha lasciato Beautiful: "Ho preso una decisione non facile da fare perché era ovvio che era un grande successo in più di 100 paesi, però io ho scelto di andare via ed avere una carriera più amplificata, ho fatto cinema in tanti posti e specialmente qui in Italia"

