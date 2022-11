Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana: "Con lui vietato parlare di lavoro a casa"

01 novembre 2022 a

Torna la trasmissione Belve, per tre stagioni su Nove mentre questa è la seconda su Rai2, e torna anche Francesca Fagnani, la giornalista che conduce il format sin dalla prima puntata e che consiste nell'intervistare, faccia a faccia, un personaggio dal carattere molto forte.

Ma chi è Fagnani? Romana, 46 anni da compiere, laureata alla Sapienza in Lettere con dottorato in filologia dantesca, è entrata in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York. Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in Annozero. Uno dei suoi primi programmi è stato Il prezzo, in cui intervistava giovani scontanti una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata. Recentemente è stata spesso ospite oppure opinionista in Quarta repubblica, Non è l'arena e La vita in diretta. Lo scorso anno ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Dal 2013 Fagnani è la compagna di Enrico Mentana. Tra i due ci sono circa 20 anni di differenza. In una recente intervista al Corriere della Sera ha raccontato del compagno: "Non parliamo in casa di lavoro perché lui non vuole. Figli? Non sono venuti e non ho voluto insistere, non era un'esigenza pressante per me e non penso sia l'unico modo per realizzarsi". Figli che invece ha Mentana, quattro da tre donne diverse: "Ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però".

