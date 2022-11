Le Iene stasera in tv martedì 1 novembre su Italia 1: dall'energia nucleare ai casi di Yara Gambirasio e Chiara Poggi

01 novembre 2022 a

Le Iene. Appuntamento stasera in tv, martedì 1 novembre, su Italia 1 con lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Sul palco con i due conduttori anche i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi per una puntata che si annuncia particolarmente intensa. Inizio alle ore 21.20. Tra gli altri verranno toccati i temi dell'energia, dell'omicidio di Yara Gambirasio e del Delitto di Garlasco.

Gaston Zama intervista Oliver Stone sul tema dell’energia nucleare. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense ha da poco presentato un documentario dal titolo Nuclear in cui esplora la possibilità che si superi la sfida del cambiamento climatico anche grazie all’utilizzo di questa energia. Nel servizio il punto di vista di alcuni nuclearisti che sostengono fortemente la necessità del suo impiego. Continua l’inchiesta di Antonino Monteleone sull’omicidio di Yara Gambirasio, con un approfondimento sul ritrovamento del corpo senza vita della ragazzina in un campo di Chignolo d'Isola, avvenuto tre mesi dopo la sua sparizione. Quale è la verità su uno dei principali gialli italiani degli ultimi decenni? Cosa è accaduto davvero in quelle ore maledette?

Testimonianze inedite anche sul Delitto di Garlasco grazie ad Alessandro De Giuseppe. Anche in questo caso è uno dei fatti di cronaca nera maggiormente discussi negli ultimi anni. Perse la vita la giovane Chiara Poggi. Ma nel corso della puntata si parlerà anche delle truffe d'amore architettate da un sedicente medico. Matteo Viviani, invece, è a Forlì per raccontare la triste vicenda di Daniele, ragazzo di 24 anni morto suicida a settembre del 2021, presumibilmente dopo una storia d’amore cominciata online e che non si è mai concretizzata nella vita reale.

