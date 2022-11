Sopravvissuti, il finale a sorpresa stasera in tv martedì 1 novembre su Rai 1. Ecco come si conclude la serie

01 novembre 2022 a

a

a

Finale di stagione, stasera in tv martedì 1 novembre su Rai 1, per Sopravvissuti, la fiction della televisione di Stato che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Lino Guanciale, Alessio Vassallo, Pia Lanciotti e Barbora Bobulova sono protagonisti degli ultimi due episodi della serie. I naufragi sono ormai arrivati a un bivio decisivo: salvarsi la vita oppure svelare i segreti che metterebbero definitivamente in dubbio la loro credibilità. Fantasmi ed Espiazione, questi i titoli degli ultimi due episodi. Diamo uno sguardo alla trama.

Le prime decisioni del governo a Cartabianca

Nell'episodio numero 11 dal titolo Fantasmi, i superstiti del naufragio sono ormai costretti a trascorrere i loro giorni nascosti, tentando di scoprire chi stia cercando di fare loro del male. Sylvie prende la decisione di mettere al sicuro le figlie Maia e Camilla e le porta a casa dei suoi genitori senza spiegare loro cosa stia succedendo. Nino, invece, prende coraggio e decide di agire. Vuole tendere una trappola all'assassino. Ma commette un grave errore.

Wanna Marchi ed Eva Robin's le prime due ospiti di belve

Ultimo episodio della prima stagione, il dodicesimo, è intitolato Espiazioni. I nodi vengono al pettine. Il pericolo ormai non è combattuto soltanto dai naufragi, ma anche da chi ha deciso di stare loro accanto. Si torna al passato e i telespettatori possono finalmente scoprire cosa è accaduto all'equipaggio. I naufraghi ormai allo stremo hanno dovuto fare i conti con l'istinto di sopravvivenza che li ha costretti a decidere: compiere azioni al limite dell'umanità o morire. Un finale clamoroso e davvero a sorpresa.

Al Collegio è arrivato il tempo delle prime verifiche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.