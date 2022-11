L'Eredità una sera insieme, mercoledì 2 novembre a favore di Unicef

01 novembre 2022 a

Domani sera in tv, mercoledì 2 novembre, torna su Rai 1 l'appuntamento all'insegna della solidarietà del programma L'Eredità, condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia che propone “L’Eredità. Una sera insieme” a favore di Unicef. Serena Autieri, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Gabriele Corsi, Nek, Francesco Paolantoni, Stefania Sandrelli, Ema Stokholma, giocheranno e si sfideranno per arrivare a laurearsi campioni di questa serata speciale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza a sostegno di bambine e bambini in tutto il mondo. Ma non ci sarà solo il gioco: con una formula che ha già avuto successo nelle passate prime serate, “L’Eredità” offrirà momenti di vero e proprio show, con i Ricchi e Poveri e i Gemelli di Guidonia che andranno a unirsi agli ingredienti usuali del programma, fra cui naturalmente, l'irrinunciabile Ghigliottina. Un'occasione per proporre al pubblico di Rai1 un momento di spettacolo e leggerezza, una sfida fatta di sorrisi e di emozioni, in una serata in cui la grande famiglia dell’Eredità si stringerà per fare del bene.

