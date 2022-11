Il ministro Gennaro Sangiuliano, stasera martedì 1 novembre, ospite di Porta a Porta

01 novembre 2022 a

Sarà il ministro della Cultura, il giornalista Gennaro Sangiuliano, l'ospite di Porta a Porta nella puntata di stasera, martedì 1 novembre. Inizio alle ore 23.30 su Rai 1 per il programma condotto da Bruno Vespa e considerato tra i talk più importanti della televisione italiana. Sangiuliano spiegherà quali sono i suoi programmi e come intende intervenire in un campo considerato fondamentale per il nostro Paese: la cultura. Risponderà alle domande di Vespa e degli altri ospiti della puntata che probabilmente gli chiederanno anche particolari delle prime decisioni assunte dal Consiglio dei ministri.

