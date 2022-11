Grande Fratello Vip 7, entrano sei nuovi concorrenti. Tra lacrime e litigi, chi c'è in nomination

01 novembre 2022 a

Puntata ricca di colpi di scena, polemiche e confronti quella di ieri del Grande Fratello Vip 7, la tredicesima di questa edizione. Il reality riceverà uno scossone nella prossima puntata quando nella casa più spiata d'Italia entreranno, giovedì, sei nuovi concorrenti. L'annuncio ufficiale lo ha dato lo stesso Alfonso Signorini all'inizio della conduzione.

La prima protagonista della puntata del 31 ottobre è stata Antonella Fiordelisi. L'influencer ha raccontato della sua relazione dentro la casa con Edoardo Donnamaria ma soprattutto ha svelato i dettagli sul messaggio ricevuto da Francesco Totti due mesi fa. Poi è stato il turno di Giaele De Donà che ha guardato per la prima volta le foto di suo marito Brad immortalato dai paparazzi insieme ad altre donne tra cui anche la sua migliore amica. La vippona nota anche che suo marito non ha più la fede al dito ma non sembra essere poi così gelosa. Poi Giaele ha svelato qualche dettaglio sul suo rapporto con Flavio Briatore con cui è stata paparazzata in passato. Lacrime quando Antonino Spinalbese ha raccontato del suicidio inaspettato di suo padre, emozionandosi tantissimo all'ascolto di una dolcissima lettera di sua mamma.

Spazio poi ai cattivi rapporti dentro la casa. Tutte le donne della casa sembrano andare contro Carolina Marconi che viene accusata di essere un'arpia e poco vera. Carolina, però, finisce su tutte le furie per le accuse delle compagne di avventura. L'attenzione poi si sposta su Charlie Gnocchi che sembra essersi fatto più nemici che amici nella casa. Quindi il racconto del rapporto tra due delle primedonne della casa tra scintille e abbracci: Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Sul fronte televoto, il pubblico premia Nikita Pelizon che decide di mandare in nomination Prati. Mentre gli immuni votati dai concorrentini sono Wilma Goich, Luca Salatino e Attilio Romita, mentre quelli delle opinionistesono De Donà (da Berti) e Gnocchi (da Bruganelli). Con Prati in nomination per l'eliminazione ci vanno anche Marconi, George Ciupilan e Rossetti.

