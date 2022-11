Antonella Fiordelisi, chi è l'influencer che piace ai calciatori. I messaggi di Totti, Higuain e di uno di Roma...

01 novembre 2022 a

Antonella Fiordelisi protagonista dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality in onda su Canale5 anche ieri 31 ottobre 2022. L'influencer, stuzzicata dal conduttore Alfonso Signorini, ha sganciato una discreta bomba per il mondo del gossip svelando di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti poco prima di entrare dentro la casa del GF Vip. "Mi scrisse solo 'ciao' e rimase la scritta 'accetta' o 'annulla'. Non ho accettato perché l'ho visto troppo tardi. È successo due mesetti fa, non ricordo bene. Quando mi ha scritto si era già lasciato con Ilary". "Questa cosa farà arrabbiare Noemi", ha fatto notare Signorini visto che la storia tra il Capitano e la Bocchi va avanti, come confermato dallo stesso ex attaccante, dallo scorso gennaio. "Ah, ciao Noemi", ha reagito Antonella in modo ironico per poi precisare: "Non è una cretinata".

Ma chi è Fiordelisi? Originaria di Salerno, 24 anni, ex talento della scherma (campionessa italiana a squadre all'età di 15 anni e poi entrata nel giro della Nazionale U20 di spada), laureata in Scienze politiche ora è una modella e influencer (vanta quasi 2 milioni di followers su Instagram). Si è fatta conoscere dal pubblico della tv nel ruolo di tentatrice a Temptation Island alcuni anni fa. La sua precedente relazione con Francesco Chiofalo fece scalpore perché su Instagram raccontò di essere stata tradita. Amante dei tatuaggi, ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia plastica e che Totti non è l'unico personaggio ad averla contatta nel mondo del calcio.

Signorini ha spifferato nella diretta di ieri che riceve diversi messaggi dai calciatori. "Eh sì, ogni tanto", ha risposto la gieffina, per poi aggiungere: "L'ultimo è un calciatore che inizia con la Z ed è di Roma. Aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato all'appuntamento. Non so perché". Il conduttore del reality show ha infine ricordato la storia di Higuain. Antonella ha confidato: "È stato più esplicito, prima ha iniziato a parlare del più e del meno, poi mi ha chiesto delle foto spinte. Non gliele ho mai mandate".

