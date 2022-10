Grey's Anatomy, il nuovo amore di Meredith e le scelte professionali | Video

31 ottobre 2022 a

Questa sera in tv, lunedì 31 ottobre, su La7 torna Grey's Anatomy, serie storica, una delle più seguite in tutto il mondo. Inizio alle ore 21.15 per la diciottesima stagione che viene annunciata ricca di colpi di scena. La maggior parte delle sorprese riguarderanno proprio la protagonista, Meredith Grey interpretata da Ellen Pompeo. Riceverà una interessante proposta di lavoro da un ospedale del Minnesota e dovrà decidere se accettare lasciando Seattle, oppure rinunciare. Un bivio davanti al quale peseranno non soltanto le ragioni professionali, ma anche quelle sentimentali, visto che per Meredith sembra esserci all'orizzonte una nuova storia. Per nuovi amori che nascono, altri finiscono come quello tra Amelia e Link. Intanto non mancano guai seri per il Grey Sloan Memorial Hospital. Clicca qui per vedere il video.

