Antonino Spinalbese, chi è: dall'amore con Belen Rodriguez alla scoperta dalla malattia

Antonino Spinalbese è uno dei principali protagonisti del Grande Fratello Vip 2022. Ma chi è in realtà? Proviamo a conoscerlo meglio. 27 anni, fotografo, imprenditore ed ex hair stylist di Torre del Greco. E' salito agli onori della cronaca rosa per essere stato fidanzato con Belen Rodriguez dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marie. Sono rimasti insieme appena un anno, il tempo per mettere al mondo la splendida bimba. Lui era innamoratissimo della show girli argentina: un colpo di fulmine. Ma la storia si è consumata e spenta subito. Secondo il gossip avrebbe avuto anche una liaison con Ilary Blasi, subito dopo la sua separazione con Francesco Totti. Storia che è stata smentita.

Molto popolare sui social, Antonino è un ex hair stylist che ora ha deciso di fare il grande salto per tentare la carriera di fotografo. Una scelta arrivata proprio a seguito della conoscenza di Belen, che gli ha rivoluzionato la vita. E' vero che ha lasciato il posto di lavoro nel prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per amore di Belu? "Me la sono sentita di ripartire altrove", spiega. Non ha voluto ascoltare neanche gli amici che lo sconsigliavano di prendere decisioni così rapidamente.

A segnare la vita di Antonino è stata anche la scomparsa del padre: "Sono già stato papà delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere". Di recente ha anche scoperto di avere una malattia autoimmune. Una scoperta fatta proprio mentre teneva in braccio la figlia. "Ho iniziato a sentire un forte dolore nella parte alta dell'intestino - ha poi raccontato - Dopo il ricovero in ospedale è arrivato il responso: forse dovrò convivere con la malattia per tutta la vita".

