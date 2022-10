Grande Fratello Vip stasera lunedì 31 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni

31 ottobre 2022 a

Il Grande Fratello Vip si tuffa nella festività di Halloween con una puntata che si annuncia particolarmente intensa e ricca di colpi di scena. Stasera in tv, lunedì 31 ottobre, come al solito appuntamento su Canale 5 (ore 21.25) per il reality condotto da Alfonso Signorini. Oltre alle storie emozionati e alle polemiche a cui lo show ha ormai abituato i telespettatori, si annunciano vendette e curiosità sul verdetto del televoto. Intanto Giaele De Donà sembra sempre più vicina ad Antonino Spinalbese, del resto la donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner. E' un interesse reale oppure soltanto una vendetta nei confronti del marito che fuori dalla casa potrebbe essere coinvolto in altri flirt? Proprio Antonino stasera racconterà nel dettaglio la sua storia personale. Da comprendere meglio anche il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, molto tormentato, nonostante la grande complicità tra i due. Proprio per Antonella è annunciata una sorpresa. Stessa cosa anche per Charlie Gnocchi. Infine il verdetto del telefoto che coinvolge Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Chi salverà il pubblico?

