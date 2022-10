Sopravvissuti, stasera lunedì 31 ottobre su Rai 1. La trama

31 ottobre 2022 a

Anche stasera in tv, lunedì 31 ottobre, come accade da diverse settimane, su Rai 1 appuntamento con la fiction Sopravvissuti che sta ottenendo un grande successo. Due gli episodi in programma. Diamo uno sguardo alla trama. Il primo episodio si intitola Speranza. Sylvie è provata da quanto le ha confessato Luca sulla morte di Armando. Si rende conto che lei e il marito hanno commesso lo stesso errore. Sembra pronta a ricominciare tutto sulla base dell'onestà e della sincerità. Ma i due devono fare i conti con le minacce che continuano a ricevere. Il secondo episodio di stasera, il decimo della serie, si intitola Vittime. I sopravvissuti si scontrano ripetutamente a causa della tensione. Cercano di trovare il proprio equilibrio. Luca con una scusa si allontana dagli altri e porta la famiglia in montagna, mentre Tano sembra liberarsi dall'ossessione per il figlio Simone. Vuole essere un padre migliore per non abbandonare l'altro ragazzo. Intanto Anita ha una certezza: chi sta minacciando i superstiti ha intenzione di colpirli veramente. Per quale motivo qualcuno ce l'ha con loro? Dopo le puntate di questa sera, ne mancheranno soltanto due alla fine della serie. Questi i principali protagonisti: Lino Guanciale (Luca Giuliani), Luca Biagini (Armando Leone), Stéfi Celma (Sylvie), Maddalena Crippa (Bianca Marcucci), Vincenzo Ferrera (Tano Russo).

