Oggi è un altro giorno, lunedì 31 ottobre. Ospiti e anticipazioni. Il caso Remigi

31 ottobre 2022 a

Come tutte le settimane, anche oggi lunedì 31 ottobre, riprende la programmazione di Oggi è un altro giorno, talk condotto da Serena Bortone. Inizio alle ore 14 per l'amato programma di Rai 1. Quale sarà il clima nella puntata di oggi? Negli ultimi giorni è finito agli onori della cronaca il caso di Memo Remigi. Durante uno spot in diretta, l'artista ha allungato una mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi. Remigi prima è stato sospeso dalla televisione di Stato, poi il suo contratto è stato risolto. Lui ha chiesto scusa, dopo aver sostenuto che si trattava soltanto di "una pacchettina", ma Morlacchi ha replicato, spiegando di non aver mai concesso "confidenza fisica" a Remigi.

Ovviamente, come sempre accade, commenti e opinioni di ogni tipo e l'immediata formazione di due partiti. Da una parte chi ha giudicato eccessiva la reazione, considerando l'episodio soltanto una brutta caduta di stile di un uomo anziano; dall'altra chi giudica molto duramente Memo Remigi e ritiene giusto che il contratto con la televisione sia stato annullato.

Oggi è un altro giorno torna in video, ma probabilmente non ci saranno ulteriori commenti sul caso. Intanto come al solito via social sono stati ufficializzati gli ospiti del programma. Oggi saranno la giornalista Luisella Costamagna, impegnata nella trasmissione Ballando con le Stelle; Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, musicista e non solo; Giancarlo De Cataldo magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Nella parte dedicata alla politica in studio i senatori Francesco Boccia del Pd e Gian Marco Centinaio della Lega.

