Via dei Matti n. 0 da oggi lunedì 31 ottobre su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

31 ottobre 2022 a

a

a

Un'altra settimana con Via dei Matti n. 0. Da oggi lunedì 31 ottobre, fino a venerdì 4, alle 20.15 su Rai3 il programma dove fare e parlare di musica, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Ballandi. Ospiti di Valentina Cenni e Stefano Bollani sono i seguenti: oggi il percussionista Simone Rubino; domani, martedì 1° novembre, il sassofonista jazz Rosario Giuliani; mercoledì 2 novembre, la violinista Francesca Dego. E ancora, giovedì 3, il pianista e compositore Lorenzo Hengeller; e venerdì 4 novembre, la cantante Greta Zuccoli. Musicisti di spessore, anche se a volte poco conosciuti dal grande pubblico. In Via dei Matti n. 0 ogni giorno c’è un argomento diverso legato alla musica: aneddoti intriganti, racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche per dare forma a un universo musicale inedito dove non esistono distinzioni di genere e soprattutto senza limiti di pensiero. Via dei Matti n. 0 è un programma di Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D’Amelio, Rossella Rizzi, Federico Baccomo, Duccio Battistrada, Lorenzo Scoles. La regia è di Alessandro Tresa. La fotografia è di Antonio Scappatura. Uno modo diverso di conoscere e vivere la musica con chi di musica vive.

Torna l'Eredità. Due novità per il game show più longevo della storia Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.