Alla scoperta del ramo d'oro, da oggi lunedì 31 ottobre su Rai 3

All'inseguimento del sapere su Rai 3 da oggi, lunedì 31 ottobre, con Alla scoperta del ramo d'oro. Come può la cultura fornire strumenti, concreti, per dare speranza e combattere l’ansia del presente e quello che pare essere un istinto di “distruzione”? Domande alle quali - alle 15.25 su Rai 3 e alle 17.50 su Rai Storia, per 141 puntate - prova a rispondere Edoardo Camurri nel nuovo programma di Rai Cultura Alla scoperta del ramo d’oro, un titolo che fa riferimento all’Eneide virgiliana, in cui è proprio quel ramo simbolico che permette a Enea la discesa nell’Ade per conoscere dal padre Anchise il destino che l’attende. Con lo stesso spirito del “conoscere”, Edoardo Camurri – ogni giorno, dal lunedì al giovedì – incontra importanti esponenti della cultura italiana, all’insegna della multidisciplinarietà, in una sorta di grande enciclopedia del sapere.

Ad Alessandra Viola, divulgatrice scientifica e docente di Comunicazione dell’ambiente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, invece, il compito di “curare” il giardino del programma e le sue piante, simboli della crescita della conoscenza. Protagonisti della prima settimana, oggi il professor Maurizio Bettini, antropologo, filologo e direttore del Centro di Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena che si sofferma sugli insegnamenti delle civiltà antiche, mentre martedì Telmo Pievani - evoluzionista, docente di Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova – racconta le diverse fasi dell’evoluzione che hanno portato alla nascita dell’homo sapiens.

Mercoledì è la volta della professoressa Ines Testoni, docente di Psicologia applicata all’Università degli Studi di Padova che approfondisce uno dei tabù della nostra epoca, la morte; e la prima settimana si chiude, giovedì, con la storica dell’arte Maria Grazia Messina, che analizza l’arte come espressione e, al tempo stesso, strumento di protesta

“In ogni puntata – dice Camurri - coltiveremo simbolicamente una pianta sempre diversa, per un’idea di cultura aperta e interdisciplinare che, nel farsi del suo percorso, proverà a creare un’immaginaria foresta di significati dalla quale provare a ricostruire pazientemente un ambiente nuovo e aperto. Alla scoperta del ramo d’oro vorrebbe quindi essere quel giardino di cui Voltaire chiedeva di occuparci per rispondere alle barbarie”.

