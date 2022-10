Nei tuoi panni, oggi lunedì 31 ottobre su Rai 2. Le anticipazioni

31 ottobre 2022 a

Nei tuoi panni. Da oggi, lunedì 31 ottobre, nuova settimana in compagnia del programma condotto da Mia Ceran e prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 su Rai 2. Fino al 4 novembre, il pubblico continuerà a conoscere i Tasciotti, di Morena, in provincia di Roma, già protagonisti della scorsa settimana, e conoscerà i Rigoni, da Ozzano dell’Emilia, provincia di Bologna. Per entrambe le famiglie la partecipazione a questo programma sarà un’occasione per provare a comprendersi meglio. Nella puntata di oggi, con i Tasciotti (mamma Alessandra, papà Tiziano, i tre figli, Matteo, Samuela e Sofia - 17, 15 e 12 anni - e nonno Piero) si affronterà il tema della disabilità in famiglia e saranno presenti in studio la psicoterapeuta Lara Pelagotti, il campione di nuoto artistico Giorgio Minisini e Silvia Motta. Nella puntata di martedì si ripercorrerà la storia d’amore tra Tiziano e Alessandra, che stanno insieme da oltre 30 anni. Ospiti in studio: la psicoterapeuta Ombretta Cecchini e Brenda Lodigiani.

Nella puntata di mercoledì arriverà in studio, invece, la famiglia Rigoni, composta da Chiara e Riccardo, genitori di Francesco, 3 anni, e Federico, 4 mesi, e dai nonni Silvano e Claudia, genitori di Chiara. Sia Riccardo che Chiara sono vegani, sono molto attenti all’ambiente e Chiara, ostetrica, è anche molto attenta al mondo della puericultura “sostenibile”. In questa prima puntata con loro, nonno Silvano si calerà nei panni della figlia Chiara e sarà quindi alle prese con i pannolini lavabili e le fasce per portare in giro i bimbi senza passeggino. In studio saranno presenti la pedagogista Lucia Rizzi, meglio conosciuta come “Tata Lucia”, Ludovica Di Donato attrice e influencer, e Marcello Sacchetta, ballerino, coreografo, conduttore tv e neopapà.

Giovedì, Chiara si metterà nei panni del marito Riccardo, cimentandosi nel bricolage e nella manutenzione della sua bici elettrica. Ospiti in studio: Guido Mori, chef, esperto e docente di arti e scienze culinarie, l’avvocato e mediatrice familiare Beatrice Dalia e Marisa Passera. Infine, nella puntata di venerdì i nonni, Silvano e Claudia, vestiranno i panni del genero e della figlia, e dovranno mettersi alla prova con le pulizie degli spazi domestici con metodi e prodotti green. In studio, tra gli ospiti, ci saranno: Andrea Maggi, ilprofessore de “Il Collegio”, Angelo Pisani e il cleaning influencer Mattia Alessio.

