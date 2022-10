L'Eredità torna oggi in tv, lunedì 31 ottobre. Le novità di quest'anno

31 ottobre 2022 a

L'Eredità. Torna uno dei programmi più seguiti e più amati della Rai. Oggi, lunedì 31 ottobre, sul primo canale della televisione di Stato, al via la 21esima edizione. Inizio alle ore 18.50. Al timone del programma - prodotto in collaborazione con Banijay Italia - confermato Flavio Insinna che, giunto al suo quarto anno di conduzione, sera dopo sera tiene incollato al televisore il pubblico della rete ammiraglia. Accanto al conduttore, la coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui e Andrea Cerelli.

Dopo gli ottimi ascolti della passata stagione, che ha registrato una media del 24.1 per cento di share e 4.4 milioni di telespettatori, il game show più longevo della televisione italiana torna proponendo due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: "Chi, Come, Cosa" e "La Stoccata". Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale – senza esclusione di colpi – fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata.

Il percorso dei sette concorrenti, infatti, si concluderà come sempre con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, appuntamento che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa e che ha raggiunto picchi record di 6.4 milioni di telespettatori e del 30,7 per cento di share. L’Eredità è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma. Un programma considerato una vera e propria sicurezza dalla dirigenza Rai, convinta di ripetersi anche in questa stagione televisiva.

