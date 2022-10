Stasera in tv domenica 30 ottobre, su Rai1 Speciale Tg1 dedicato alla 'ndrangheta

30 ottobre 2022 a

Stasera in tv, domenica 30 ottobre, in seconda serata su Rai 1, appuntamento con lo Speciale Tg1. Strappi, di Alessandro Gaeta, a partire dalle ore 23.40. Nicotera, provincia di Vibo Valentia: qui inizia la litoranea che conduce a località di mare spettacolari come Capo Vaticano e Tropea, ma questo è anche il capoluogo della cosca Mancuso, una consorteria mafiosa potentissima. Da questo piccolo paese calabrese si dipana la rete criminale che avvolge il Sudamerica e il Nord Europa e giunge fino in Italia. Un vero e proprio viaggio nella terra del clan dove si può morire carbonizzati per un piccolo debito o per una parola di troppo sussurrata ai carabinieri. Eppure l’omertà di può spezzare, come hanno finalmente deciso di fare tre dissociati che a vario titolo hanno svelato gli affari delle famiglie della ‘ndrangheta e i loro presunti codici d’onore collaborando con la Procura di Catanzaro. Il montaggio è di Stefano Carpagnano, le ricerche di Giovanna Crispino. Lo Speciale Tg1 aiuta a comprendere un fenomeno diventato ormai da decenni una vera e propria piaga per il nostro Paese.

