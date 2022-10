Inside, stasera domenica 30 ottobre il nuovo programma targato Iene. Il caso David Rossi

30 ottobre 2022 a

Stasera in tv, domenica 30 ottobre, su Italia 1 il primo appuntamento con il nuovo programma de Le Iene: Inside. Inizio alle ore 20.30 e avanti per oltre tre ore. Il primo appuntamento si intitola "Suicidio o omicidio: si riapre il caso David Rossi?''. E' interamente dedicato a David Rossi, ex manager di Banca Monte dei Paschi, responsabile della comunicazione, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. E' il primo di sei appuntamenti in cui si alterneranno altrettanti conduttori. Oggi 'una monografia per cercare di mettere in fila tutto quello che ha scoperto la commissione parlamentare su David Rossi. Io - ha spiegato all'Agenzia Ansa Antonino Monteleone - ero poco fiducioso mi sono dovuto ricredere: hanno lavorato molto e avuto risposte che noi non eravamo riusciti ad avere''. Punti oscuri venuti alla luce al centro della puntata: ''Non vogliamo dire che qualcuno lo abbia ucciso - spiega ancora Monteleone - ma forse anche che qualcuno poteva aiutarlo''.

