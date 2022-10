Stasera in tv domenica 30 ottobre Zona Bianca su Rete 4

30 ottobre 2022 a

Zona Bianca stasera domenica 30 ottobre su Rete 4 torna il talk condotto da Giuseppe Brindisi che si occupa di attualità. Ovviamente in questa fase al centro del programma c'è la situazione politica. Il governo guidato da Giorgia Meloni si è appena insediato, ma deve subito affrontare dossier molto importanti, a partire dal caro bollette che sta mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese. Tra i primi provvedimenti l'Esecutivo vuole alzare il tetto del contante da 2mila ad almeno 5mila euro. Ovviamente non sono mancate le polemiche. Brindisi affronterà l'argomento con Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, partito che alle elezioni si è presentato insieme ad Azione di Carlo Calenda.

Stasera a Zona Bianca si parlerà anche delle proteste di Piazza. Negli ultimi giorni diverse categorie hanno scelto di mobilitarsi. Tra loro anche gli studenti sul tema dell'alternanza scuola lavoro. Intanto a La Sapienza proseguono le tensioni in seguito agli scontri avvenuti con la polizia il 25 ottobre. In piazza anche gli imprenditori, che lamentano gli effetti negativi che il caro bollette e l’inflazione hanno sui costi di produzione. Un momento difficile per il Paese.

Ancora: focus sul reddito di cittadinanza. Il provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle nella passata legislatura rischia di essere cancellato o quantomeno modificato in maniera sostanziale dal nuovo governo che l'ha fortemente criticato durante la campagna elettorale. Dure parole sono state usate dalla stessa premier nel discorso in cui ha chiesto e ottenuto la fiducia. Ma a Zona Bianca si parlerà anche delle nuove misure contro il Covid e della tragedia della piccola Diana, morta dopo essere stata abbandonata per una settimana dalla mamma Alessia Spifferi. Sono annunciati documenti inediti sul caso.

