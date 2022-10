Non è l'Arena, anticipazioni sulla puntata di stasera domenica 30 ottobre

30 ottobre 2022 a

a

a

Stando alle anticipazioni ci dobbiamo aspettare una puntata spumeggiante di Non è l'Arena, stasera domenica 30 ottobre sul La7. Ancora una volta il programma condotto da Massimo Giletti si concentrerà sulla situazione della politica italiana e di quella internazionale. Si ipotizzeranno i primi provvedimenti del governo guidato da Giorgia Meloni, chiamato ad affrontare immediatamente il dossier del caro bollette. Ma si parlerà anche della posizione italiana sulla guerra tra Ucraina e Russia. Ospite in studio Maurizio Crosetto, neo ministro della Difesa, protagonista di un faccia a faccia con lo stesso Giletti. Opinioni e pareri anche di Vittorio Sgarbi, Clemente Mastella, Peter Gomez, Luca Telese, Alessandro Sallusti e Sandra Amurri. Ma Non è l'Arena torna anche a Napoli per continuare l'inchiesta sul Palazzo della camorra, edificio di proprietà del comune, ma da oltre venti anni abitato in larga parte da abusivi. Previsto l'intervento del consigliere regionale Francesco Borrelli. Naturalmente Non è l'Arena tratterà anche altri temi, concentrandosi in particolare sull'attualità politica e sui problemi di carattere economico che investono famiglie e imprese.

Torna Mina Settembre. Doppio episodio su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.