Magic Johnson e l'Aids: trent'anni fa la positività all'Hiv e la medaglia d'oro alle Olimpiadi

Magic Johnson, icona del basket americana, trent'anni dopo la medaglia d'oro che il Dream Team vinse alle Olimpiadi di Barcellona, è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Una superstar che ha tenuto migliaia di appassionati incollati al tv per vedere le sue "magie" con il pallone a spicchi.

Ma chi è Johnson? All'anagrafe Erving Johnson Jr, originario di Lansing nel Michigan, 63 anni è un ex cestista ma anche ex allenatore e dirigente, ora anche imprenditore ma sopratutto considerato una leggenda del basket Nba. Lunghissimo l'elenco di titoli vinti: cinque volte il titolo Nba, tre volte miglior giocatore Nba e miglior giocatore delle finali, fa parte dell'Hall of fame della Nba, medaglia d'oro alle Olimpiadi 1992 a Barcellona, ha vinto anche un titolo Ncaa. La sua maglia numero 32 è stata ritirata dai Los Angeles Lakers, sua unica squadra. Al di là dei successi, Johnson ha rivoluzionato la pallacanestro perché ha interpretato, primo nella storia, il ruolo di playmaker nonostante la stazza (206 centimetri) grazie a un'interpretazione dinamica del ruolo con una visione di gioco superlativa. Celebri i suoi passaggi no-look (senza guardare). Fece storia anche la rivalità con i Boston Celtics trascinati da Larry Bird.

Johnson è divenuto padre per la prima volta nel febbraio 1981 con la nascita di Andre, figlio avuto fuori dal matrimonio con Melissa Mitchell. Nel 1991 si è sposato con "Cookie" Kelly. La coppia ha avuto un figlio (Earvin III, nato nel 1992) e nel 1995 ha adottato una bambina di nome Elisa. Nel novembre 1991 dichiarò la positività all'Hiv e poi creò la Magic Johnson Foundation, una fondazione benefica nata inizialmente con il fine di raccogliere finanziamenti da destinare a programmi per la lotta contro la diffusione dell'Aids. Il dottor Mellman precisò che Magic non era malato di Aids, specificando la differenza tra l'essere malati e l'aver contratto il virus.

