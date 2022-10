Carlotta Mantovan, chi è la moglie di Frizzi. Come è morto il conduttore

30 ottobre 2022 a

a

a

Nuova vita in Francia per Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, ospite di Verissimo dopo il ruolo di ballerina per una notte in una puntata di Ballando con le stelle. Mantovan si è trasferita per seguire la figlia Stella di 9 anni nata dall'amore per Fabrizio, scomparso a 60 anni nel 2018. Frizzi era uno dei conduttori più noti e di talento della Rai, un pilastro della rete pubblica.

Ma chi è Mantovan? Veneziana, 39 anni, si è fatta conoscere al grande pubblico nel concorso di Miss Italia del 2001 in cui è arrivata seconda (era già Miss Veneto). Ha poi frequentanti la facoltà di Scienze della comunicazione, ha iniziato a collaborare con Il Gazzettino portando avanti la carriera da modella (ha partecipato anche alla selezione per fare la velina). Giornalista di Sky Tg24 dal 2004 al 2018, ha presentato anche le previsioni del tempo a Sky. Poi in Rai ha condotto il programma Tutta salute e affiancato Antonella Clerici in Portobello.

La relazione con Frizzi iniziò nel 2002. Lo aveva conosciuto a Salsomaggiore Terme durante Miss Italia. Dalla loro relazione è nata una figlia nel 2013 mentre nel 2014 si sposarono. Nel 2018 l'emorragia cerebrale fatale al conduttore.

