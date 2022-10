Tommaso Paradiso, chi è la fidanzata e perché ha lasciato i Thegiornalisti

30 ottobre 2022 a

Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, sarà tra gli ospiti della puntata odierna - 30 ottobre - di Amici. Il cantante, impegnato adesso nella carriera da solista, in questa occasione sarà il giudice della gara delle cover. Il suo parere dunque sarà decisivo per i ragazzi del talent di Maria De Filippi.

Romano, 39 anni, nel 2009 ha fondato i Thegiornalisti insieme a Marco Antonio Musella e a Marco Primavera, debuttando due anni più tardi con l'album Vol. 1. Il gruppo ha in seguito acquisito notorietà con gli album Fuoricampo (2014), Completamente Sold Out (2016) e Love (2018), oltre al singolo inedito Riccione (2017), esibendosi in tutta Italia. Il 17 settembre 2019 ha annunciato il proprio abbandono dai Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista, iniziata con la pubblicazione del singolo Non avere paura avvenuta qualche giorno più tardi. "Da parecchi anni ho lavorato spesso da solo, i membri della mia band in fase di studio diventavano i produttori. Si era perso un po' quel filo logico della band, per questo è stata presa alla fine questa scelta. Ho avuto dei fantastici compagni di viaggio a cui voglio anche molto bene, confesso che li sento" ha raccontato recentemente.

Lato vita privata, Paradiso è fidanzato con l'imprenditrice romana Carolina Sansone (32 anni). I due stanno insieme dal 2017 e la ragazza è apparsa anche in dei videoclip del cantautore. Tommaso Paradiso è anche molto amico con l'attore romano Alessandro Borghi, che a Rtl 102.5 aveva detto: "Frequento molto Milano, il mio amore milanese è Salmo, il mio amore romano è Tommaso Paradiso. Ne conosco anche altri a cui voglio molto bene”.

