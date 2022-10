Amici, oggi in tv domenica 30 ottobre su Canale5: le anticipazioni. Tra gli ospiti Garrison e Tommaso Paradiso

30 ottobre 2022 a

Nuova puntata di Amici, oggi domenica 30 ottobre 2022, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento su Canale5 dalle ore 14. Un pomeriggio all'insegna dei super ospiti: ci saranno Garrison, Tommaso Paradiso, Marcello Sacchetta e Giordana Angi.

Paradiso è stato il giudice per la gara delle cover che ha visto Wax primo con un voto 8 e mezzo, seguono Aaron e Tommy con 8, Federica con 7 ed NDG con 6. Cricca invece ha affrontato e superato un compito assegnato da Rudy Zerbi. Andre è stato mandato in sfida immediata ed eliminato dalla scuola: al suo posto entra Ascanio. Niveo invece ha sfidato Due, riuscendo a conservare il suo banco. Per la gara di ballo a giudicare c’è Garrison. Il primo posto con il voto di 8+ è andato a Ramon, segue Maddalena al secondo posto con 7,5, Mattia (7), Ludovica (6,5), Claudia (7) mentre all’ultimo posto c’è Samuel con 6. Samu invece non ha superato il compito assegnato da Alessandra Celentano. Il ballerino Gianmarco esegue un compito dato da Raimondo Todaro, ma l’insegnante lo manda subito in sfida contro Christian. Vince Gianmarco.

Nella gara improvvisazione di ballo giudicata da Marcello Sacchetta su stili latino/hip hop e modern si sono sfidati in tre: Megan, Maddy e Mattia. A spuntarla è stata Megan, a lei è stata offerta la possibilità di partecipare ad uno stage. Infine era atteso il verdetto del pubblico per la ballerina Asia, ultima in classifica la scorsa settimana insieme a Mattia nella gara di ballo. Mattia è stato confermato, mentre Asia è stata eliminata dal televoto con il 64.9%. La prova Oreo è vinta da Aaron, mentre la Marlù da Samu. Proseguono infine le frequentazioni amorose tra Gianmarco e Megan e Wax con Claudia.

