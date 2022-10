Mina Settembre torna su Rai 1 stasera domenica 30 ottobre. La trama

30 ottobre 2022 a

La fiction Mina Settembre torna in onda stasera in tv domenica 30 ottobre. Inizio alle ore 21.25 per una delle serie più apprezzate dai telespettatori che vede protagonista l'attrice Serena Rossi. Due le puntate in palinsesto. Diamo un occhio alla trama. La prima si intitola Non si scappa. Mina torna a Procida, il fratello Gianluca è innamorato di una ragazza, Sophie, la figlia di Juliette proprietaria del B&B. Il ragazzo è molto teso per il ritorno dell'ex marito di Juliette, un ex tossicodipendente. Tra mamma e figlia crescono le tensioni e i litigi. Mina prova a scavare nel passato della famiglia per capire cosa si nasconde. L'episodio successivo si intitola La Sibilla Cumana. La protagonista si occupa dei problemi di Viola, una ragazza alla ricerca della madre biologica. L'assistente sociale cerca di aiutarla e si mette alla ricerca della donna, ma l'indagine può causare problemi. Intanto non mancano le incomprensioni tra Titti e Giordano. Lui ha scoperto che Max ha saputo dello stato interessante della donna e che il figlio potrebbe essere proprio dell'ex di Titti. Irene si accorge di provare interesse per Luigi Abbamondi. Intanto Mina scopre Olga e Rosa sono sedute al bar insieme. Perché nasconderlo?

