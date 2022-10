Da noi a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini oggi domenica 30 ottobre

30 ottobre 2022 a

Da noi... a Ruota Libera. Classico appuntamento settimanale, oggi domenica 30 ottobre su Rai 1, per il programma condotto da Francesca Fialdini. Gli ospiti saranno il cantante e compositore Red Canzian, Nancy Brilli, Tosca D’Aquino e Massimo Bernardini. Nell'happening show dai molteplici linguaggi che vanno dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano, Fialdini crea con i suoi ospiti percorsi nuovi per raccontarne le storie personali e professionali fatte di cadute e risalite. In ogni puntata, tanti momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali i protagonisti sono chiamati a reagire. Vedremo come se la caveranno Red Canzian, Nancy Brilli, Tosca D’Aquino e Massimo Bernardini. Inizio alle ore 17.20.

